Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Richtiger Enkel versucht Enkeltrick bei seiner 85-jährigen Oma

Demmin (ots)

Am vergangenen Wochenende hat sich eine 85-jährige Dame aus Demmin bei den Demminer Polizeibeamten gemeldet und mitgeteilt, dass sie kurz zuvor einen Anruf von ihrem Enkelsohn erhalten hat. Dieser soll ihr telefonisch mitgeteilt haben, dass er sich derzeit in den Händen zwielichtiger Gestalten befindet. Sie wollen ihm etwas antun, wenn er nicht umgehend 400 - 600 Euro auftreiben würde. Die Personen sollen sich zusammen mit ihm in einer Hütte im Wald bei oder in Rostock befinden.

Der Dame kam das komisch vor, so dass sie nach dem Telefonat mit dem Enkelsohn die Polizei anrief. Die Polizeibeamten versuchten daraufhin vergeblich, den Enkelsohn telefonisch zu erreichen. Nach wenigen Minuten rief dieser aber zurück. Der 29-jährige echte Enkelsohn der 85-jährigen Oma teilte den Polizeibeamten mit, dass es ihm gut geht. Er gab zu, dass er sich die Geschichte ausgedacht hat, um an Geld zum Feiern und für die Freizeit zu bekommen. Da er von seiner Familie keine finanzielle Unterstützung bekommt, war dieser Weg die einzige Möglichkeit für ihn. Der 29-Jährige gab zudem an, dass er sich in Demmin befindet und nicht, wie am Telefon angegeben, in Rostock.

Um eine Gefährdungslage der Person auszuschließen, wurde ein persönliches Treffen vereinbart. Die Beamten haben sich kurze Zeit später mit dem 29-jährigen Enkel getroffen, wo er erneut seine zuvor gemachten Angaben bestätigte.

Die Beamten sind danach gleich zur der 85-jährigen Dame gefahren und haben ihr den Sachverhalt erläutert. Sie konnte das Verhalten ihres Enkelsohnes nicht verstehen, war aber erleichtert, dass es ihm gut geht.

Der 29-jährige polizeibekannte Demminer muss sich nun wegen versuchten Betruges und Vortäuschens einer Straftat verantworten. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissriatsaußenstelle Demmin aufgenommen.

Bei beiden Personen handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell