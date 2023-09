Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Rückwärtsfahren Fußgänger übersehen - 81-Jähriger leicht verletzt (16.09.2023)

VS-Villingen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, ist es auf einem Tankstellengelände auf der Straße "Neuer Markt" zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger verletzt worden ist. Ein 77-Jähriger fuhr mit einem Renault Twingo an einer Tankstelle etwas rückwärts, um besser an der Zapfsäule zu stehen. Hierbei übersah der Autofahrer einen 81 Jahre alten Fußgänger, der gerade das Fahrzeugheck des Twingo passierte. Bei dem Unfall zog sich der Fußgänger eine am Fuß und Schürfwunden zu und musste in einem Klinikum behandelt werden.

