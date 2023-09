Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Radfahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugen (16.09.2023)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf dem Radweg von Pfohren in Richtung Donaueschingen passiert ist. Eine 59-jährige Radfahrerin war mit einem Begleiter auf dem Radweg in Richtung Donaueschingen unterwegs. Im Bereich des Angelvereins Pfohren fuhr ein unbekannter Autofahrer aus einem Straßenteil auf den Radweg. Die 59-Jährige sowie ihr ebenfalls mit dem Fahrrad fahrender Begleiter mussten ihre Räder deshalb stark abbremsen, wodurch beide zu Fall kamen. Hierbei fiel der Begleiter auf die diese drauf, wobei sie sich verletzte. Zu einem Zusammenprall mit dem Auto kam es nicht. Ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

