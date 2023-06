Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Handtaschendiebstahl auf Friedhof in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0611

Nach einem Handtaschendiebstahl am Mittwochabend (21. Juni 2023, 17:35 Uhr) auf einem Lüner Friedhof sucht die Polizei Dortmund nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich eine 80-jährige Frau aus Lünen an einem Grab auf dem Friedhof an der Sedanstraße auf. Laut eigenen Angaben fuhr plötzlich ein Radfahrer an ihr vorbei und griff nach der Handtasche der Seniorin.

Ein Zeuge, ein 55-Jähriger aus Lünen, rief die Polizei. Die beiden beschreiben den Täter wie folgt:

- Ca. 18 bis 22 Jahre alt - Ca. 1,70 m groß - Schlank - Schwarze Haare - Auf schwarzem Fahrrad unterwegs

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, insbesondere eine mögliche Zeugin in Begleitung von Kindern, die sich ebenfalls auf dem Friedhof aufhielt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte der Täter auch für weitere Straftaten zum Nachteil älterer Menschen in Lünen in Frage kommen. Die Polizei bittet Zeugen daher dringend, sich bei der Kriminalwache zu melden: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell