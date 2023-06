Polizei Dortmund

POL-DO: Angepasste Maßnahmen in der Dortmunder Nordstadt - Bilanz 14.6 bis 21.6

Dortmund (ots)

Wie berichtet hat Polizeipräsident Gregor Lange die Maßnahmen in der Dortmunder Nordstadt intensiviert und angepasst:

In der Zeit vom 14.6. bis zum 21.6. hat die Polizei folgenden Maßnahmen getroffen:

-32 Platzverweise

-17 Strafanzeigen (7 davon wegen Betäubungsmitteldelikten)

-29 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

-140 Bürgergespräche an der mobilen Wache und im Einsatz selber

-285 Personen kontrolliert

-126 Autos kontrolliert

-3 Haftbefehle vollstreckt

Zusammen mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund kontrollierten die Beamten am Montag, 19.6, mehrere Kioske im Bereich der Oestermärsch, Borsigstraße und Dürener Straße. In allen fanden die eingesetzten Ordnungskräfte unverzollte Waren in Form von dutzenden sogenannten e-Shishas, hunderte Parfümroller sowie Parfümflakons. Neben der Beschlagnahme der Ware erwartet die jeweiligen Betreiber jetzt eine Strafanzeige wegen Steuerhehlerei.

Die mobile Wache steht auch weiterhin täglich im Bereich Borsigplatz in der Zeit von 12 bis 20 Uhr für Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

