Polizei Dortmund

POL-DO: Busfahrer beraubt - Polizei sucht Zeugen für Tat an der Steinstraße

Dortmund (ots)

Die Pause eines Busfahrers ist am Mittwoch (21. Juni) am ZOB in der nördlichen Innenstadt anders verlaufen als geplant. Vier bislang unbekannte Jugendliche betraten während der Ruhephase den Bus, bedrängten den Fahrer und entwendeten dessen Portemonnaie. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und sucht Zeugen.

Die Tat selbst ereignete sich gegen 23:20 Uhr an der Steinstraße. Der 46-jährige Busfahrer aus Gelsenkirchen befand sich bei geöffneten Türen gerade in der Pause, als vier junge Männer in den Bus einstiegen und ihn auf dem Fahrersitz sitzend an der Schulter nach hinten stießen. Die Gelegenheit für einen der Täter das Portemonnaie des 46-Jährigen zu entwenden. Im Anschluss flüchtete das Quartett in Richtung Dietrich-Keuning-Park.

Nach Angaben des Fahrers waren die Täter etwa 15 bis 16 Jahre alt, ca. 180 cm groß, von schlanker Statur und trugen dunkle Kleidung. Einer von ihnen hatte lockiges Haar.

Während der Sachverhaltsklärung übergab ein Zeuge den Beamten ein Portemonnaie. Dieses hatte er zuvor an der U-Bahn-Haltestelle Leopoldstraße auf dem Boden gefunden. Laut Busfahrer befand sich in der Geldbörse ein geringer dreistelliger Betrag, der nun fehlte. Die Polizisten stellten das Portemonnaie sicher.

Da Tatort und Fundort nur knapp 500 Meter auseinander liegen, fragt die Polizei: Sind Ihnen vier Jugendliche in den jeweiligen Bereichen aufgefallen und/oder können Sie Angaben zu ihren Identitäten machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell