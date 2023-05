Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Vater und Tochter bei Verkehrsunfall verletzt

Saerbeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.05.2023) hat sich gegen 15.38 Uhr an der Kreuzung Ibbenbürener Straße / Feldhoek / Rheinsalm ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 30-Jähriger und seine dreijährige Tochter wurden dabei schwer verletzt.

Der Mann aus Ibbenbüren war mit seinem Opel Corsa in Begleitung seiner Tochter auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Ibbenbüren unterwegs. Der Ibbenbürener überholte mehrere Fahrzeuge und scherte dann hinter einem Mercedes Vito ein. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er auf das Heck des Mercedes auf, als dieser seine Fahrt verlangsamte, um nach links in die Straße Feldhoek abzubiegen. Der 19-jährige Mercedesfahrer aus Rheine blieb unverletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr das Mädchen auf dem Beifahrersitz mit und war nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen kleinen fünfstelligen Betrag geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 1,50 Meter sind, besteht die Verpflichtung, geeignete Kindersitze zu benutzen. Ohne sorgfältige Sicherung sind mitfahrenden Kinder im Falle eines Unfalls erheblich gefährdet. Zudem können Verstöße mit Verwarn- oder Bußgeldgeldern geahndet werden.

