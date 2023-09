Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Unfall verursacht (15.09.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend auf der Staufenstraße einen Unfall mit insgesamt rund 1.500 Euro Blechschaden verursacht. Der 33-Jährige fuhr gegen 23 Uhr mit einem Ford in Richtung Gymnasium. Dabei touchierte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Wagen und flüchtete im Anschluss. Durch die Beobachtungen eines aufmerksamen zeugen konnte der Unfallverursacher von der Polizei ausfindig gemacht werden. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Ford-Fahrer ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste sein Auto stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein konnten die Polizisten nicht einbehalten, da der 33-Jährige keinen hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss, einer Unfallflucht und einem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

