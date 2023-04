Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.04.2023

Goslar (ots)

Baßgeige

Der Besitzer eines schwarzen VW Tiguan musste am Donnerstagmittag eine Delle an der hinteren linken Tür seines Pkw feststellen, den er auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in der Carl-Zeiß-Straße geparkt hatte.

Gegen 13 Uhr hatte er sein Fahrzeug im hinteren Bereich des Parkplatzes geparkt. Als er gegen 13.20 Uhr zurückkehrte, stellte er die Beschädigung fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten zur Schadensregulierung nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell