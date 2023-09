Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (16.09.2023)

(Stockach, Lkr. Konstanz) (ots)

Beamte des Polizeireviers Stockach haben am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20 Uhr fuhren die Polizisten ortsauswärts auf der Winterspürer Straße, als ihnen auf Höhe des Polizeireviers ein VW auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Versuche, den Autofahrer mit Hilfe von Aufblenden des Lichtes und Einschalten des Blaulichts den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, schlugen fehl. Der Mann wechselte schließlich auf die richtige Fahrspur und fuhr weiter. Auch nach dem Wenden des Streifenwagens versuchten die Beamten mit Lichtzeichen und akustischer Signale eine Reaktion des Fahrers zu erhalten. Nachdem dies ebenfalls nicht erfolgreich war, stiegen die Beamten aus und versuchten zu Fuß den weiterhin in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Schließlich hielt der Mann an. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 87-jährige Autofahrer erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein.

