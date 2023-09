Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizeieinsatz anlässlich der Vortragsveranstaltung "Angst essen Freiheit auf!" (17.09.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Die am Sonntag, im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr, in der Schwenninger Neckarhalle durchgeführte Veranstaltung "Angst essen Freiheit auf!" ist aus polizeilicher Sicht friedlich verlaufen. Hierbei handelte es sich um einen Vortrag von Herrn Kayvan Soufi-Siavash, der im Rahmen einer Vortragsreihe in Schwenningen gastierte. Der Redner steht mit seinen öffentlichen Aussagen der Querdenkerszene nahe. Insgesamt zählte die Polizei rund 350 Personen, die dem Vortag zuhörten. Während der Veranstaltung fanden weder Gegendemonstrationen im Stadtgebiet statt, noch kam es zu Vorkommnissen in der Neckarhalle.

