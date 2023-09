Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Radfahrer bei Unfall am Kreisverkehr Freudenstädter Straße/ Waldmössinger Straße verletzt (17.09.2023)

Dunningen (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf dem Kreisverkehr Freudenstädter Straße/ Waldmössinger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Eine 35-Jährige fuhr mit einem Ford von der Bösinger Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei stieß sie mit einem 59 Jahre alten Mann zusammen, der mit seinem Rennrad sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Radfahrer. Die Polizei schätzt die am Rennrad und am Ford entstandenen Schäden auf je 1.500 Euro.

