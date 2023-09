Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen (16.09.2023)

(Engen- Anselfingen, Lkrs Konstanz) (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist ein Autofahrer auf der Lindenstraße, kurz vor der Bahnunterführung, von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 01.00 war der 26-jährige mit seinem Audi in der Linkskurve geradeaus und auf einen Hang gefahren. Unterhalb der Bahnschienen blieb das Fahrzeug im dortigen Gebüsch stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Daraufhin musste der junge Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Um den festhängenden Audi kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell