POL-KN: Autofahrer prallt gegen Leitplanken (16.09.2023)

Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr ist ein Autofahrer auf der Reichenaustraße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Ford war in Richtung Schänzlebrücke/Europastraße unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der langgezogenen Rechtskurve gegen die Schutzleitplanke prallte und mehrere Leitbleche und Bodenverankerungen beschädigte. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw und ein Gesamtsachschaden von über 14.000 Euro.

