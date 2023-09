Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt (16.09.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine leicht verletzte Person ist die Folge eines Auffahrunfalls, der am Samstagnachmittag zwischen Weiden und Hochmössingen passiert ist. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 19-jährige VW Golf-Fahrerin in Richtung Hochmössingen. Als eine 33-jährige Seat-Fahrerin vor ihr bremste, reagierte die junge Autofahrerin zu spät. Sie prallte mit dem VW auf das Heck des Seat. Dabei verletzte sich die 19-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Klinikum. Der Sachschaden beträgt laut Schätzungen der Polizei an beiden Autos je rund 4.000 Euro.

