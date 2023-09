Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht (16.09.2023)

Rottweil (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstagnachmittag, gg. 16.25 Uhr, die B27 von Neukirch kommend in Richtung Rottweil. Kurz vor dem an dieser Stelle ausgeschilderten Überholverbot setzte er trotz Gegenverkehr zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Ein entgegenkommender 22-jähriger BMW-Fahrer konnte durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Für einen hinter dem BMW befindlichen 34-jährigen Mithsubishi-Fahrer kam die Vollbremsung überraschend. Er konnte noch nach links ausweichen und streifte hierbei das Heck des BMW. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro. Eine 19-jährige Mitfahrerin im BMW wurde leicht verletzt und musste sich vorsorglich in ärztliche Behandlung begeben. Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er wird als 30 - 40 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und kräftiger Statur beschrieben. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Kleinwagen, evtl. Mercedes A-Klasse, handeln. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770, zu melden.

