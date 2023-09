Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (15.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde auf einem Parkplatz im Bereich Am Krebsgraben ein geparkter VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000.- Euro. Zur Klärung der Unfallflucht benötigt die Polizei Zeugen, wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Villingen unter 07721/601-0 zu melden.

