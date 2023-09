Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Gebäudebrand - rund 500.000 Euro Schaden (15.09.2023)

Engen (ots)

Vermutlich über 500.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Gebäudebrandes in der Ostlandstraße am Freitagmittag. Gegen 12 Uhr stellte ein 81-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses starken Rauch fest, der aus der geschlossen Garage herausdrang. Als er daraufhin das Tor öffnete, stand der Innenraum der im Untergeschoss des Hauses gelegenen Garage samt darin abgestelltem Auto bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich schnell bis in den Dachstuhl aus, so dass dieser kurz drauf ebenfalls in Vollbrand stand. Die mit 13 Fahrzeugen und 67 Mann ausgerückten Engener Kern- und Ortsteilfeuerwehren öffneten während der Löscharbeiten das Dach des Gebäudes. Nach derzeitigem Sachstand ist das Haus aufgrund des Brand- und Löschwassereinsatzes nicht bewohnbar, weshalb das Grundstück großräumig abgesperrt werden musste. Die Brandursache ist momentan noch gänzlich unbekannt. Der Polizeiposten Engen hat die Ermittlungen aufgenommen.

