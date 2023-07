POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Wertgegenstände aus Volkswagen - Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Am 22. April entwendete ein unbekannter Mann gegen 22:30 Uhr ein Fahrrad aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Viehofer Straße sowie zwei Spirituosen aus einer angrenzenden Bar. Die Polizei sucht nun öffentlich mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Hier gelangen Sie zu der entsprechenden Seite in unserem Fahndungsportal: ...

