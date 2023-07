Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Unbekannte entwenden Toyota RAV 4 - Fahrzeug in Dortmund sichergestellt

45472 MH-Heißen:

In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli (Donnertag / Freitag) entwendeten unbekannte Täter einen Toyota RAV4 an der Tinkrathstraße. Das Fahrzeug konnte in Dortmund aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen 22:30 Uhr stellte eine Mülheimerin ihr Fahrzeug vor ihrem Wohnhaus ab. Als sie am nächsten Morgen zu dem Stellplatz ging, fehlte von dem RAV4 jede Spur. Die Dame war im Besitz aller Fahrzeugschlüssel und hatte das Fahrzeug am Vorabend definitiv abgeschlossen.

Das Fahrzeug konnte dank der technischen Ausstattung in Dortmund-Asseln lokalisiert und durch die Dortmunder Polizei sichergestellt werden.

Wir berichteten diesen Monat bereits über vermehrte Sicherstellungen von gefragten SUVs in diesem Jahr. Es ist nicht auszuschließen, dass auch dieses Fahrzeug seinen Weg in ein Onlineportal gefunden hätte. Daher der Appell: Seien sie bei Fahrzeugkäufen im Internet sehr aufmerksam, insbesondere wenn der Preis zu gut klingt.

Spätestens bei der Fahrzeuganmeldung kann es zu einem bösen Erwachen kommen. Dann haben sie nicht nur ihr Geld verloren, sondern stehen auch ohne Auto da.

Machen Sie es den Dieben schwerer und nutzen beispielsweise extra Aufbewahrungsboxen für Ihre Keyless-Go Fahrzeugschlüssel. /PaPe

