Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer und seine Sozia sterben bei einem schweren Unfall (15.09.2023)

Zimmern o.R. (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Kreisstraße 5547 zwischen Horgen und Flözlingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen tödlich verletzt worden sind. Gegen 8.15 Uhr war ein 53-jähriger Motorradfahrer mit einer KTM 1290 Super Adventure auf der K 5547 als zweites Motorrad einer Dreiergruppe von Horgen kommend in Richtung Flözlingen unterwegs. Nach derzeitigen Ermittlungen überholte der Zweiradfahrer einen Lastwagen und kam anschließend vor einer Rechtskurve ins Schlingern. Die KTM kippte im weiteren Verlauf auf die rechte Seite und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 62-Jährigen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich der 53 Jahre alte Fahrer sowie seine 54-jährige Sozia schwerste Verletzungen zu. Beide verstarben trotz sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Mercedes- Kastenwagens blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten an der Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber und die alarmierte Feuerwehr Flözlingen, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Wehrleuten vor Ort waren, befanden sich im Einsatz. Während der Unfallaufnahme, war die K 5547 für mehrere Stunden beidseitig gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Abschleppdienste kümmerten sich um die stark beschädigten Fahrzeuge, an denen Sachschäden in Höhe von rund 7.000 Euro (KTM) und 12.000 Euro (Mercedes) entstanden.

