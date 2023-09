Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Lkr. TUT) - Brand in Mehrfamilienhaus verursacht hohen Sachschaden

Wurmlingen / Lkr. TUT (ots)

In Wurmlingen ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit Gewerbeanteil gekommen. Gegen 11:45 Uhr wurde die Feuerwehr von Zeugen über eine Rauchentwicklung und das akustische Signal eines Rauchmelders in der Unteren Hauptstraße informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine der Wohneinheiten. Drei Personen konnten das Gebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht. Die ersten Ermittlungen vor Ort brachten keine Erkenntnisse zur Brandursache ein. Der Schaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Eine Person wurde im Zusammenhang mit dem Einsatz in das Kreisklinikum eingeliefert, konnte dieses im Laufe des Tages wieder verlassen. Eine Hauskatze überlebte den Brand nicht.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Wurmlingen mit drei Fahrzeugen und 22 Kräften, sowie der Rettungsdienst vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell