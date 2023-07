BPOL-HH: Ruhiger Einsatz der Bundespolizei zur Begegnung in der 2. Bundesliga Hamburger SV - FC Schalke 04. Bundespolizei zieht positive Bilanz.

Hamburg (ots) - Am 27.07.2023 gegen 14.10 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.36) im S-Bahnhaltepunkt Königstraße fest. Zuvor wurde der 36-Jährige in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 1 zwischen den Stationen Bahnhof Altona und Königstraße von DB-Mitarbeitern ohne gültigen ...

