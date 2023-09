Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt - Lkr. Rottweil) Kradfahrer prallt frontal in den Gegenverkehr (15.09.2023)

Hardt (ots)

Am Freitagabend kam es um 18.15 Uhr am Ortsende Hardt in Richtung Königsfeld zu einem folgenschweren Unfall mit einem Kleinkraftrad. Der 26-jährige Kradlenker kam auf der Fahrt in Richtung Hardt in einer Rechtskurve mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte hierbei frontal in einen entgegenkommenden Pkw der Marke Volvo. Durch den Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden ca. 18500.- EUR, der Unfalldienst der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die Unfallaufnahme übernommen, zeitweise musste hierfür die Landesstraße gesperrt werden.

