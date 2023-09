Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand einer Lagerhalle in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 12. September 2023, brannte um 13.45 Uhr die Lagerhalle einer KFZ-Werkstatt in der Schwarzmühlenstraße im Stadtteil Rotthausen. Die Feuerwehr war beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch handwerkliche Tätigkeiten verursacht wurde. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ergab sich gegen einen 44-Jährigen der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro erbringen. Die Lagerhalle sowie ein Auto wurden bei dem Brand durch starken Rauch und Ruß beschädigt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Kreuzungsbereiche zwischen der Schwarzmühlenstraße und der Zeppelinallee sowie in der Zechenstraße wurden während der Löscharbeiten für den fließenden Verkehr gesperrt.

