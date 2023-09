Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorbeifahrender Radfahrer raubt Handy - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubdelikt am Montag, 11. September 2023, in Ückendorf. Eine 18-jährige Gelsenkirchenerin lief gegen 11.20 Uhr auf der Straße Flöz Sonnenschein, als ein Fahrradfahrer sie von hinten überholte und im Vorbeifahren ihr Smartphone raubte, welches sie in ihrer Hand hielt. Der tatverdächtige Radfahrer fuhr danach samt dem entwendeten Handy weiter. Der Unbekannte hatte graue Haare, eine kräftige Statur und einen auffallend großen Leberfleck an seinem rechten Arm. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

