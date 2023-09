Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 26-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein 26 Jahre alter Gelsenkirchener kam heute Nacht, 12. September 2023, um 1.15 Uhr zu einer Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Er gab an, von einem Unbekannten grundlos angegriffen worden zu sein, als er gegen 23.15 Uhr den Bus an der Haltestelle Bülsestraße in Scholven verließ. Der Täter, der zuvor nicht in dem Bus saß, sei dem Mann hinterhergelaufen und habe ihn auf der Emmericher Straße von hinten angegriffen. Durch Schläge und Tritte ging der Mann zu Boden. Dort sei er weiter geschlagen worden. Anschließend sei der Unbekannte geflohen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und hat kurze, dunkle Locken. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

