POL-GE: Abbruch eines Fußballspiels mit anschließender Auseinandersetzung in Ückendorf

Nach einem Spielabbruch beim Fußball in Ückendorf am Sonntag, 10. September 2023, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern und dem Schiedsrichter der Partie. Nach Zeugenaussagen sei es zwischen dem Schiedsrichter aus Gelsenkirchen und zwei Mitspielern nach dem Spielabbruch gegen 15.15 Uhr in der Sportanlage am Haidekamp zunächst zu einer verbalen und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der Schiedsrichter getreten und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den 19-jährigen Schiedsrichter wegen des Verdachts der Beleidigung und gegen einen 32-jährigen und einen 42-jährigen Gelsenkirchener wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ursache des Spielabbruchs ist derzeit nicht bekannt.

