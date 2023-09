Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vandalen wüten im Vereinsheim

Gelsenkirchen (ots)

Hoher Sachschaden in Hassel. Zwischen Freitag, 8. September 2023, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 9. September 2023, 8 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim einer Sportanlage an der Valentinstraße eingedrungen und haben massive Schäden verursacht. Unter anderem haben sie drei Waschbecken, zwei Toilettenschüsseln und eine Tür beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

