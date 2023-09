Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sexuelle Belästigung in Bismarck, Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 16-jährige Gelsenkirchenerin befand sich am Samstag, 09.09.2023 gegen 21:30 Uhr fußläufig auf der Bramkampstraße im Bereich des dortigen Kindergartens. Hier ist die Straße in einem Grüngürtel stark zugewachsen, darüber hinaus herrschte Dunkelheit. Aus einem Seitenweg trat plötzlich ein unbekannter Mann an die 16-jährige heran und sprach diese an. Da das Mädchen Kopfhörer trug konnte der Wortlaut nicht verstanden werden. Hiernach griff der Mann der Geschädigten unvermittelt an das Gesäß. Die Geschädigte schlug die Hand des Mannes weg und entfernte sich schnell von der Örtlichkeit.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: männlich, westasiatischer Phänotyp, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm lang, dunkle Haare, 3-Tage-Bart, kräftige Statur, bekleidet mit einem lila T-Shirt der Marke Nike und einer weißen kurzen Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell