POL-GE: Raub auf Schülerin in Bulmke-Hüllen, Zeugen gesucht

Eine 15-jährige Schülerin aus Gelsenkirchen sei am Freitag, 8. September 2023, gegen 11:00 Uhr von der Hauptschule Emmastraße zur Bushaltestelle gelaufen, als sie von zwei ihr unbekannten weiblichen Mädchen angesprochen worden sei. Beide Personen haben sie zunächst aufgefordert mitzukommen. Als die Schülerin dies verneint habe, seien die Mädchen handgreiflich geworden und im Laufe einer körperlichen Auseinandersetzung habe eine Tatverdächtige der Schülerin einen Ohrring entrissen. Die flüchtigen Täterinnen sind beide circa 1,70 Meter groß, beide sollen ca. 15 Jahre alt sein mit blond/ braunen Haaren. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8240.

