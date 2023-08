Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener pöbelt auf einer Veranstaltung (26.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr rief ein betrunkener Mann die Polizei bei einer Veranstaltung in der Oberförster-Ganter-Straße auf den Plan. Ein 45-Jähriger Besucher hatte zu stark dem Alkohol zugesprochen und begann, andere Gäste anzupöbeln. Die Veranstalterin verwies ihn und seine ebenfalls angetrunkene Begleiterin daraufhin des Festes. Beim Verlassen geriet der Mann mit anderen Personen Streit und es kam zu einer Schlägerei, bei dem eine 18-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann durch Schläge des Betrunkenen leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei traf den Aggressor und seine Begleitung unweit der Veranstaltung auf dem Nachhauseweg an wobei sich herausstellte, dass der Mann rund zwei Promille Alkohol intus hatte, was ihn aber nicht vor einer Anzeige wegen Körperverletzung schützte.

