POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf SV Elversberg - Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz

Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf SV Elversberg - Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Freitag, dem 18.08.2023, steht auf dem Betzenberg das nächste Heimspiel der "Roten Teufel" an. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den SV Elversberg. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 18:30 Uhr.

Informationen zur An-und Abreise: Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Betzenberg und im Stadtgebiet. Das gilt sowohl für die An- als auch für die Abreise - zumal die Anreisezeit mit dem üblichen Feierabend- und Wochenendverkehr zusammenfällt. Heimfans, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird abgeraten, auf dem Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Speziell während der Abreisephase ist erfahrungsgemäß mit Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich für Autofahrer zu rechnen. Die Polizei empfiehlt, den "Park & Ride" - Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Die Stadtwerke informieren unter https://s.rlp.de/oTpBf im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Fritz-Walter-Stadion.

Gästefans wird empfohlen, über die A6 den Messeplatz als Parkplatz anzusteuern. Von der A6, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz. Von dort aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß ins Stadion.

Baustellen in und um Kaiserslautern: Für die An- und Abreise über das Stadtgebiet ist insbesondere die Baustellensituation im Bereich der Trippstadter-Straße bei der Technischen Universität zu beachten. Dort ist die Fahrbahn voll gesperrt. Eine Übersicht der Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken finden Sie im "Mobilitätsatlas" des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de. Zu den Baustellen im Stadtgebiert informiert die Stadt Kaiserslautern über https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ im Internet. Die Polizei empfiehlt: Planen Sie für Ihre An-und Abreise ausreichend Zeit ein!

Informationen für Bahnreisende: Aufgrund des Fußballspiels ist am Freitag zu dem bereits bestehenden Regelzugverkehr mit zusätzlichem Reiseaufkommen nach Kaiserslautern zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei allen Besuchern, auch hier genügend Zeit für eventuelle Verzögerungen einzuplanen. Für die An-und Abreise werden seitens der DB AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die veröffentlichte Fahrbahnauskunft kann unter https://s.rlp.de/F5MbV eingesehen werden.

Regeln in und um das Stadion: Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen - insbesondere wegen Körperverletzung, beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn und/oder einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Weitere Informationen zu den Stadionregeln beim Heimspiel des 1. FCK gegen SV Elversberg finden Sie unter https://s.rlp.de/4FaA3 auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An-und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |gus

