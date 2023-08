Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel - Lkr. KN) Verkehrsunfall infolge Aquaplaning mit Sportwagen (27.08.2023)

Singen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Autobahn A 81 zwischen dem Kreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen zu einem Verkehrsunfall mit einem hochwertigen Sportwagen. Dieser geriet auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte zunächst in die Mittelbegrenzung. Von dort wurde er nach rechts in die Leitplanken abgewiesen. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Sportwagen der Marke "MC Laren" entstand ein Gesamtschaden von ca. 250 000.- EUR, der Schaden an den Leitplanken beträgt 5000.- EUR.

