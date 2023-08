Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung (27.08.2023)

Epfendorf (ots)

Das Polizeirevier Oberndorf sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung zum Nachteil einer Pizzeria in Epfendorf. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen hat eine unbekannte Täterschaft in der Adenauerstraße die Außenbestuhlung beschädigt. Es wurden insgesamt 6 Außenstühle gewaltsam beschädigt. Vermutlich mit Füßen wurden die Sitzflächen und Lehnen zerstört, so dass ein Gesamtschaden von ca. 300.- Euro entstand. Hinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 erbeten.

