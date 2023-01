Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 26.01.2023 auf den 27.01.2023, in eine Buchhandlung auf der Viktorstraße in Dülmen einzubrechen. Sie schlugen hierzu ein Fenster ein und versuchten dies zu öffnen. Dies gelang ihnen augenscheinlich nicht und der Zugang zum Inneren blieb ihnen verwehrt. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen ...

