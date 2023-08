Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Landkreis Tuttlingen) - Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 523 bei Talheim mit mehreren Verletzten (25.08.2023)

Talheim/Landkreis Tuttlingen (ots)

Vier verletzte Personen und drei total beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 523 bei Talheim. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer fuhr von Tuttlingen kommend in Richtung Tuningen. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet er zwischen der Abfahrt nach Talheim und der Mülldeponie auf die Gegenspur, wo er zunächst frontal mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke Hyundai zusammenstieß. Durch den Aufprall geriet der BMW ins Schleudern prallte in der Fortfolge noch wuchtig gegen ein ebenfalls entgegenkommenden Mercedes. Die 67 Jahre alte Fahrerin des Hyundai sowie der 27 Jahre alte Beifahrer des Mercedes wurden mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen vom Rettungsdienst, welcher mit mehreren Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz war, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 20 Jahre alte Fahrer des Mercedes zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der 41 Jahre alte Lenker des BMW wurde vorsorglich zur Beobachtung stationär aufgenommen. Für die Versorgung der Verletzten und für die Unfallaufnahme musste die Polizei die Bundesstraße insgesamt vier Stunden sperren und eine örtliche Umleitung einrichten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 75.000 Euro (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell