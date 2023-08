POL-DN: Radfahrer leicht verletzt

Düren (ots) - Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Brand am Mittwochmittag (16.08.2023) in der alten Jülicher Straße in Düren. Am Mittwoch, gegen 13:50 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Jülicher Straße gerufen. In einer Wohnung in der zweiten Etage brach der Brand vermutlich in der Küche aus, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. ...

