Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Nördl. Lkrs. Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen

Huttenheim/Graben-Neudorf/Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

Am vergangenen Wochenende verzeichnete das Polizeipräsidium Karlsruhe mehrere Einbrüche in Firmen sowie in eine Privatwohnung im nördlichen Landkreis Karlsruhe.

In der Nacht zum Montag verübten Unbekannte in Philipssburg-Huttenheim einen Firmeneinbruch.

Gegen 00:30 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Wahrnehmungen aus den Büroräumlichkeiten einer Elektrofirma In der Kuhweid. Bei der Überprüfung des Objekts konnten die eingesetzten Polizeibeamten Einbruchsspuren an mehreren Fenstern sowie der Eingangstür feststellen. Zudem fanden die Beamten Diebesgut, das die Eindringlinge vermutlich zum Abtransport bereitgelegt hatten. Zur Suche nach den Einbrechern wurden Diensthunde eingesetzt. Allerdings waren keine Verdächtige mehr auszumachen. Über die Höhe des dort entstandenen Schadens kann bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Ebenfalls am frühen Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das Gelände eines Kieswerks in Graben-Neudorf. Wohl gegen 01:40 Uhr schlugen die Einbrecher ein Fenster zum Bürogebäude ein, um in den Innenraum zu gelangen. Dort durchwühlten die Täter mehrere Schubladen und entnahmen Bargeld in Höhe von zirka 30 Euro.

Da mutmaßlich Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht, sucht das Polizeirevier Philippsburg nun unter 07256 932933 nach Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben.

Bereits am Samstagnachmittag drangen Unbekannte in Eggenstein-Leopoldshafen über eine gewaltsam geöffnete Balkontür in eine Wohnung in der Mannheimer Straße ein. Dort durchwühlten die Diebe mehrere Räume und Schubladen und entwendeten Bargeld sowie mehrere Uhren der Marke Tissot. Der genaue Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell