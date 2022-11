POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Erneuter Einbruch in Kieswerk sowie Einbruch in ein Wohnhaus

Karlsruhe (ots) - Ein betrunkener Unfallverursacher traute seinen Augen kaum, als er am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Bad Schönborn in seinem Auto durch die Polizei geweckt wurde. Die Beamten stellten den 34-jährigen Mann gegen 05:00 Uhr in seinem Fahrzeug schlafender Weise fest. Das Auto parkte ...

mehr