POL-KN: (Talheim - Lkr. Tuttlingen) Frontalzusammenstoß fordert 4 verletzte Personen - Vollsperrung der Bundesstraße (26.08.2023)

Talheim (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 11.35 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und der Anschlussstelle Tuningen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen und 4 verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin von Tuttlingen in Richtung Schwenningen. Nach der Abfahrt nach Talheim kam sie mit ihrem Pkw in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser geriet im Anschluss durch die Wucht des Aufpralles in Schleudern und kollidierte im danach mit einem Lieferwagen, der wie das Verursacherfahrzeug in Richtung Schwenningen unterwegs war. Die beiden Insassen im entgegenkommenden Fahrzeug wurden schwer verletzt, die Unfallverursacherin sowie der Fahrer des Lieferwagens wurden leicht verletzt. Alle beteiligten Insassen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in Kliniken eingeliefert. Die Insassen im entgegenkommenden Fahrzeug wurden eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 70 000 .- EUR, alle Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Zur Bergung der verletzen Personen und Beseitigung der Unfallfahrzeuge musste die B 523 bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt werden, die Straßenmeisterei hat hierzu eine Umleitung eingerichtet

