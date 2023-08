Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Landkreis Rottweil) Unfall unter Alkoholeinfluss (25.08.2023)

Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Freitag gegen 20.09 Uhr die B 294 zwischen Schenkenzell und Schiltach. Dort kam er zunächst ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Schutzleitplanke. Anschließend setze er seine Fahrt fort, kam in der darauffolgenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und dort vor einer Böschung zum Stehen. Der Verkehrsunfall konnte von einem entgegenkommenden Autofahrer beobachtet werden, welcher selbst durch den Unfallverursacher gefährdet wurde. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten sofort Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest, ein Vortest deutete auf über zwei Promille Alkohol im Blut hin. Außerdem wurde in Erfahrung gebracht, dass der Fahrer wegen eines 10-monatigen Führerscheinentzuges nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke sowie der Flurschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422-27010 erbeten.

