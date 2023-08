Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - VW Golf auf Schwimmbadparkplatz beschädigt

Hinweise erbeten

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (11. August 2023) kam es zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr am Nollenburger Weg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Mann aus den Niederlanden hatte seinen Wagen, einen VW Golf, auf dem Schwimmbadparkplatz am Nollenburger Weg abgestellt gehabt. Der Mann hatte den Wagen im Bereich der Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes abgestellt gehabt und musste Beschädigungen am vorderen Kotflügel sowie an der vorderen rechten Felge wahrnehmen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell