Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flüchtiger Fahrer stand unter Betäubungsmittel-Einfluss/Folgemeldung zum Vorfall auf der Autobahn A 2 am 7. September 2023

Gelsenkirchen (ots)

Weitere Ermittlungen der Polizei nach dem Vorfall auf einem Rastplatz auf der Autobahn A 2 (siehe unsere Pressemitteilung vom 8. September 2023, 0.59 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5598026) haben ergeben, dass der beschuldigte Autofahrer, ein 26 Jahre alter Dortmunder, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten Blutproben an, die von einem Arzt entnommen wurden. Als Zollbeamte der "Kontrolleinheit Verkehrswege" den 26-Jährigen am Donnerstagabend, 7. September 2023, gegen 20.35 Uhr auf dem Rastplatz Resser Mark anhielten, fuhr er mit seinem Wagen los, um sich der Kontrolle zu entziehen, und erfasste dabei einen der Beamten. Der zweite Zollbeamte schoss daraufhin mit seiner Dienstwaffe auf das flüchtende Fahrzeug. Die Zollbeamten folgten dem flüchtigen Autofahrer. Der 26-Jährige verunfallte kurze Zeit später auf der Autobahn, wo ihn die Beamten antrafen. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Von dort kam er anschließend in das Gewahrsam einer Polizeiwache. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis gegen den Dortmunder eingeleitet. Der Beschuldigte konnte die Polizeiwache inzwischen wieder verlassen.

