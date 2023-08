Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin in Kutenhausen überfallen

Minden (ots)

Zu einem Überfall auf eine 70-jährige Frau ist es am Dienstagmorgen um kurz nach 9.30 Uhr in der Sparkassen-Geschäftsstelle in der Graßhoffstraße in Minden-Kutenhausen gekommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich die Mindenerin zur Tatzeit alleine in der Filiale befunden, als ein unbekannter Mann den dortigen Vorraum betrat, der Frau einen Gegenstand an den Rücken hielt und die Abhebung von Geld verlangte. In der Folge überwältigte er die Geschädigte und verschwand wenig später mit einer vierstelligen Bargeldsumme aus dem Bankinstitut. Kurz darauf alarmierte das Opfer die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Täters. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stehende Seniorin.

Die konnte folgende Täterbeschreibung zu Protokoll geben: 180-190 cm groß, 25-30 Jahre alt, blond, graue Kapuzen-Jacke, kurze Hose, heller Mund-Nasen-Schutz. Für seine Flucht könnte der Unbekannte den Ermittlungen zufolge mutmaßlich ein rotes Auto mit hellem Emblem auf der Heckklappe benutzt haben, welches zuvor auf dem benachbarten Parkplatz einer Praxis für Fußpflege geparkt worden war.

Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell