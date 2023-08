Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall an der Weserbrücke

Minden (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am Montagmorgen zur Weserbrücke an die Ecke Kaiserstraße / Grimpenwall gerufen.

Zuvor hatte ein 62-jähriger Kia-Fahrer aus Porta Westfalica, so die Erkenntnisse, gegen 7.45 Uhr den Klausenwall in Fahrtrichtung des Grimpenwalls befahren. Zur selben Zeit befand sich eine Volvo-Fahrerin (68) aus Bad Lippspringe auf der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Klausenwall. In der Folge kam es im dortigen Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, verzichteten jedoch auf eine Behandlung vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen, die Autos wurden abgeschleppt. Aufgrund erster Hinweise könnte dem Unfall ein mutmaßlicher Rotlichtverstoß des Portaners an der genannten Ampelkreuzung vorausgegangen sein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell