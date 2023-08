Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Carportbrand: Brandursache unklar

Stemwede (ots)

Nach dem Brand des Carports am vergangenen Freitag in der Straße "Am Drieangel" konnten sich die zuständigen Ermittler der hiesigen Polizei zwischenzeitlich vor Ort ein eigenes Bild machen. Die Brandursache ist unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Legung des Feuers fanden sich aber nicht, eine technische Ursache ist nicht auszuschließen.

Den Ermittlungen zufolge waren die Flammen am Abend um kurz vor 20.30 Uhr bemerkt worden. Der alarmierten Feuerwehr gelang es diese unter Kontrolle zu bringen. Trotz dessen nahm das angrenzende Wohnhaus Schaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell