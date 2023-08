Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen bei zwei Unfällen leicht verletzt

Espelkamp (ots)

Bei zwei Unfällen am Freitagmorgen haben sich insgesamt drei Fahrzeugführer offenbar leichte Verletzungen zugezogen.

Zunächst wurden die Beamten gegen 7.15 Uhr an die Ecke Bremer Straße / Gestringer Straße gerufen. Vor Ort ergaben die Ermittlungen, dass ein 61-jähriger Espelkamper die Gestringer Straße mit einem VW-Transporter aus Fahrtrichtung Frotheim kommend befahren hatte und die Bremer Straße (B 239) geradeaus überqueren wollte. Auf der befand sich zeitgleich eine 46 Jahre Seat-Fahrerin aus Lübbecke, die ihren Wagen in Richtung ihres Wohnortes steuerte. Als der Espelkamper seinen Pritschenwagen an der offenbar ausgefallenen Ampelanlage in den Kreuzungsbereich steuerte, kam es zur Kollision mit dem Seat. Dessen Fahrerin verletzte sich und wurde ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der Transporter-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge nahmen sichtlich Schaden und wurden abgeschleppt.

Knapp drei Stunden später kollidierten nur unweit des genannten Unfallortes auch an der Ecke Hafenstraße / Neustadtstraße zwei Autos miteinander. Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 64-jährige Espelkamperin in einem Opel gegen 10.05 Uhr die Hafenstraße in Richtung der Gestringer Straße befahren, als ein 70-Jähriger einen Citroen auf der Neustadtstraße in Richtung der Schlossallee steuerte und in den Kreuzungsbereich einfuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Citroen schleuderte auf ein Maisfeld. Da sich beide Fahrzeugführer aus Espelkamp leichte Verletzungen zuzogen, wurden sie ebenfalls ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Um den Verbleib der Autos kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell