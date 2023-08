Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überholmanöver misslingt: Autos kollidieren auf Huchzener Straße

Hüllhorst (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Huchzener Straße und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Folgen eines missglückten Überholmanövers am Donnerstag.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 22-jährige VW-Fahrerin aus Hille gegen 14.25 Uhr die Huchzener Straße in Richtung Tengern befahren und entschloss sich, wenige Hundert Meter vor dem Ortseingang vorausfahrende Autos zu überholen. Zeitgleich befand sich in entgegengesetzter Fahrtrichtung der Fahrer (65) eines Mercedes aus Bünde. In der Folge kam es in der langgezogenen Kurve zum seitlichen Kontakt beider Fahrzeuge. Der Mann aus Bünde erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Die VW-Fahrerin blieb den Angaben nach körperlich unversehrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

