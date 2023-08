Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Unfälle an der Stemmer Landstraße beschäftigen Polizei

Minden (ots)

Zu zwei Unfällen an der Stemmer Landstraße wurde die Polizei am Mittwochmorgen gerufen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

So erhielten die Beamten zunächst um kurz vor sechs Uhr Kenntnis über einen Verkehrsunfall an der Ecke Stemmer Landstraße / Stiftsallee. Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 51-Jähriger den Petershäger Weg aus Kutenhausen kommend befahren und wegen der auf roten Ampelanlage an der Stiftsallee seinen Kia gestoppt. Dabei fuhr ein sich hinter dem Wagen befindlicher BMW eines 33-jährigen Fahrers aus Uchte in das Heck des Autos auf. Der Mann aus Petershagen verletzte sich, lehnte aber eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Der BMW wurde abgeschleppt.

Nur rund eine Stunde später kam es auf zu einem Unfall unter Beteiligung einer Pedelec-Fahrerin (31). Die hatte gegen 6.50 Uhr die Stemmer Landstraße aus Minderheide kommend nach Friedewalde hin befahren und wollte nach links in den Heuweg abbiegen. Dazu stoppte sie an der dortigen Einmündung. Gleichzeitig befand sich ein Audi-Fahrer (54) auf dem Heuweg und wollte nach links auf die Stemmer Landstraße abbiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, die 31-jährige Mindenerin verletzte sich und wurde ins JWK gebracht.

